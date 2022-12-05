Фанаты сборной Испании уверены, что команда вылетела с ЧМ из-за большого количества представителей «Барселоны» в составе

«Красная фурия» второй Мундиаль подряд пролетает мимо 1/4 турнира. И снова испанцы проиграли сопернику в серии пенальти.

Подопечные Энрике не смогли забить Марокко ни разу. С точки промахнулись Сарабия, Солер и Бускетс. Подобное было в истории чемпионатов мира лишь один раз – в 2006 году Швейцария по пенальти всухую проиграла сборной Украины.

Примечательно, что последний удар марокканцев с точки исполнил Хакими. Ашраф родился в Мадриде и мог играть за «красную фурию».

Болельщики в соцсетях сразу же принялись искать ответ на вечный вопрос «кто виноват?» Разгадка была найдена довольно быстро – причины провала испанцев на ЧМ кроется в слишком большом количестве представителей «Барселоны» в составе «красной фурии».

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Сборная Испании на ЧМ в России была построена вокруг гребаных победителей, которые не стремились выигрывать, для них победа была данностью. Особенно для игроков «Барсы». Нынешняя сборная построена вокруг гребаных неудачников, которые воспринимают поражение как данность. Особенно игроки «Барсы».

💭 «Уроженец Мадрида Ашраф Хакими выбил сборную Испании под руководством экс-тренера «Барсы» Луиса Энрике с чемпионата мира».

💭 «Испания сделала 1019 передач лишь для того, чтобы вылететь. Это так в стиле «Барселоны».

💭 «Восемь игроков «Барселоны» в составе сборной! Против Коста-Рики команда еще выглядела прилично, но в серьезных матчах показывала уровень Лиги Европы. Это было ожидаемо от такого состава».

💭 «Я болею за «Барсу», но строить сборную вокруг представителей одной команды мне кажется плохой идеей».

💭 «Ну хоть Энрике уедет домой с высоко поднятой головой. Он достиг своей единственной цели – продвижение футболистов «Барселоны». Жаль, что это обернулось неприятными последствиями, ведь сборная опозорилась на глазах у всей планеты».

💭 «А чего вы хотели от команды, построенной вокруг футболистов из Лиги Европы? Они показали свой уровень и по делу проиграли».

💭 «Мне как фанату «Барселоны» очень обидно за сборную. Наши игроки себя никак не показали. Я очень люблю и уважаю Бускетса, но не понимаю, почему его отправили бить пенальти».

💭 «Восемь игроков «Барселоны» в составе сборной, семь из них появились в матче против Марокко, вот поэтому команда и пролетела мимо 1/4. В следующий раз не надо строить команду вокруг игроков уровня Лиги Европы для участия в главном футбольном турнире планеты».

А что думаете вы? Неужели именно из-за представителей «Барселоны» Испании вновь вылетела с турнира в 1/8 финала?