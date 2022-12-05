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Все знают, что Гави играет с развязанными шнурками. Журналисты заметили еще одну особенность бутс игрока «Барсы»

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Всем известно, что юная суперзвезда «Барселоны» не умеет завязывать шнурки, поэтому играет в расшнурованной обуви. Но на этом любопытные привычки Гави в носке бутс не заканчиваются.

Издания Futbol Emotion и Footy Headlines обратили внимание на то, что Гави выходит на поле в бутсах разного типа.

На правую ногу полузащитник «красной фурии» надевает обувь с подошвой для искусственной травы, а на левую – c подошвой для твердых покрытий и натурального газона.

Сам Гави еще не успел прокомментировать такой выбор бутс, но у журналистов уже есть своя теория.

Поскольку юноша – правша, он хочет добиться большего сцепления с газоном для опорной левой ноги. А правая бутса с подошвой для искусственного газона добавляет ему маневренности.

А какие версии у вас? Почему Гави предпочитает играть в разной обуви? Эксперты по бутсам, ваш выход!

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