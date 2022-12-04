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По следам скандала с Кунде: фото легенд «Барсы» в украшениях во время матчей

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В воскресенье во время матча Франция-Польша у Жюля Кунде случился неприятный инцидент – футболист забыл снять цепочку перед игрой. Дело в том, что по правилам ФИФА, футболисты обязаны до начала игры снять с себя все кольца, серьги, ожерелья и цепочки. Это связано с тем, что ношение подобных предметов может быть травмоопасно как для тех, кто их носит, так и для остальных.

Однако, были времена, когда футболисты носили украшения на матчи и не беспокоились о последствиях.

Вот несколько кадров с легендами «Барселоны», которые подтверждают этот факт: 

 

Йохан Кройфф 

Диего Марадона

Роналдиньо

Патрик Клюйверт

 

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