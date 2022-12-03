В матче против Франции Левандовски забил пенальти лишь со второй попытки. Дважды шел к точке с огромными паузами

Франция разобрала Польшу в 1/8 финала чемпионата мира.

Подопечные Дешама забили сопернику три безответных мяча, но уже в добавленное время Упамекано сыграл в штрафной рукой, в ворота Льориса был назначен пенальти.

Роберт Левандовски решил реализовать одиннадцатиметровый в стиле Дзадзы, который, подходя к точке на Евро-2016, исполнил «Танец маленьких лебедей». Роберта ожидал тот же результат, что и Симоне, – оба забить не сумели.

Льорис отразил удар нападающего «Барселоны», но Роберту повезло – Уго повелся на паузу, сделанную Левандовским, и раньше времени вышел из ворот. Поляк получил возможность перебить пенальти.

Во второй раз экс-игрок «Баварии» снова шел к мячу с большими паузами, балансируя на грани нарушения правил, но в этот раз мяч все же оказался в сетке.

Левандовски уже второй раз не смог реализовать пенальти на чемпионате мира. В Катаре Роберт забил лишь один мяч с игры, а в последних двух встречах сборной Польши он совсем потерялся.

Теперь нападающий «Барсы» вместе со своей командой отправляется домой. Кажется, результат вполне заслуженный.

А как вам выступление Роберта на ЧМ? Что думаете о его манере исполнения пенальти?