Главный упущенный момент ЧМ? Депай не забил из потрясающей позиции в матче против США
Нидерланды обыграли сборную США в 1/8 чемпионата мира.
Депай наконец забил свой первый гол в Катаре, но упустил шикарную возможность оформить дубль. Мемфис оказался в роскошной позиции и даже мог сотворить нечто, отдаленно напоминающее тот самый гол рыбкой Ван Перси на ЧМ-2014.
Смотрите:
Вратарь сборной США в этом эпизоде сделал двойной сейв! Стоит похвалить его за такой перформанс.
Записываем удар Депая в претенденты на главный упущенный момент турнира?
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