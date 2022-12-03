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Главный упущенный момент ЧМ? Депай не забил из потрясающей позиции в матче против США

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Нидерланды обыграли сборную США в 1/8 чемпионата мира.

Депай наконец забил свой первый гол в Катаре, но упустил шикарную возможность оформить дубль. Мемфис оказался в роскошной позиции и даже мог сотворить нечто, отдаленно напоминающее тот самый гол рыбкой Ван Перси на ЧМ-2014. 

Смотрите:

Вратарь сборной США в этом эпизоде сделал двойной сейв! Стоит похвалить его за такой перформанс.

Записываем удар Депая в претенденты на главный упущенный момент турнира?

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