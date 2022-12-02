Гол Депая – венец командной игры сборной Нидерландов. Голландцы выстроили цепочку из 20-ти непрерывных передач

Мемфис Депай наконец забил на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий «Барселоны» записал на свой счет 43-й гол за сборную. В списке лучших бомбардиров Нидерландов Мемфис обошел Хунтелара, впереди Депая лишь легендарный Ван Перси.

Но еще больше впечатляет командная игра голландцев. Подопечные Ван Гала выстроили цепочку из 20-ти непрерывных передач, прежде чем Депай забил свой 22-й мяч в последних 24-х матчах за сборную.

Чистое футбольное искусство.