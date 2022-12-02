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Трое представителей «Барселоны» становились лучшими игроками матчей на групповом этапе ЧМ: вот эти герои

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По ходу группового этапа чемпионата мира трое представителей «Барселоны» признавались лучшим игроками матчей.

Гави (Испания 7-0 Коста-Рика)

Юный футболист проявил индивидуальное мастерство во время первого матча сборной Испании на турнире. Гави забил великолепный гол, который, несомненно, станет одним из лучших на чемпионате.

Френки де Йонг (Нидерланды 1-1 Эквадор)

Команда Луи ван Гала выглядела не лучшим образом в матче с Эквадором и, вероятно, заслуживала поражения, но болельщики «Барселоны» могут гордится Френки. Полузащитник выиграл 8 из 10 единоборств и отлично действовал в обороне.

Роберт Левандовски (Польша 2-0 Саудовская Аравия)

Звезда «Барселоны» принял участие в обоих голах в матче с Саудовской Аравией: сначала Роберт сделал голевую передачу на Петра Зелиньского, а потом забил сам.

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