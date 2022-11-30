Такефуса Кубо попросил у Гави футболку в подарок для поклонницы игрока «Барсы»

Похоже, что Гави пользуется популярностью у девушек. Ранее футболку для своей дочери у футболиста попросил король Испании, а после матча со сборной Японии с аналогичной просьбой к футболисту обратился Таке Кубо, сообщает Cope.

Японец просил футболку не для себя – он обещал передать ее в подарок для дочери Маноло Рейны, его бывшего товарища по команде, с которым они вместе играли в «Мальорке». Оказалось, что дочь Рейны – большая поклонница Гави.

Вчера вечером сборная Японии обыграла испанцев (2:1), но Испания все равно вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.