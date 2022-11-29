«Лучший защитник этого ЧМ»: фанаты «Барселоны» хвалят Кристенсена, хотя Дания не вышла в плей-офф Мундиаля

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен покинул чемпионат мира вместе со своей сборной. Дания проиграла Австралии со счетом 1:0 в последнем матче группового этапа Мундиаля.

Несмотря на это, болельщиков «Барсы» впечатлило выступление Андреаса. Они считают, что Кристенсен был не только главным игроком своей сборной, но и лучшим защитником этого ЧМ.

Вот что фанаты пишут в соцсетях:

💭 «Дания провалилась, а вот для Кристенсена это был хороший турнир. Он забил единственный гол датчан. К счастью, обошлось без травм».

💭 «Андреас Кристенсен ― лучший защитник этого ЧМ».

💭 «Кристенсен стал автором единственного гола Дании на ЧМ в Катаре. Он показывал отличный футбол в каждом матче. Лучший!»

💭 «Мне так обидно за Кристенсена! Чувак провел отличный турнир, но его чертовски подвели сокомандники».

💭 «Невероятно качественный защитник. Как же хорош был Кристенсен, ждем его возвращения в клуб».

💭 «Кристенсен доказал, что он идеально подходит для команды Хави. Прекрасная игра Андреаса на чемпионате мира и позор остальных датских футболистов».

А как вы оцениваете выступление Кристенсена на катарском чемпионате мира?