Бразильские СМИ атакуют Рафинью по двум причинам. Одна связана с Неймаром

Нападающий «Барселоны» Рафинья в последнее время подвергается резкой критике в Бразилии как по футбольным, так и по причинам, не связанным со спортом, утверждает издание Diario Sport.

Во-первых, медиа критикуют игру бразильца в завершении атак. В матче с Сербией Рафинья действительно был плох в завершении, он также не сделал ни одной передачи.

А во-вторых, пресса накинулась на вингера за то, что он защищает Неймара. После того, как некоторые болельщики радовались травме игрока «ПСЖ», Рафинья заявил, что Бразилия просто не заслуживает Неймара.

Но откуда взялось столь резкое отношение к суперзвезде «ПСЖ»?

Все дело в том, что на выборах президента Бразилии Неймар активно поддерживал экс-лидера страны – Жаира Болсонару, который в конечном итоге проиграл.

Теперь претензии появились и к Рафинье. Его обвиняют в том, что он встал на защиту Неймара, не разобравшись в политических тонкостях ситуации.

При этом после травмы нападающего «ПСЖ» на Рафинью обрушится еще большее давление, ведь теперь ему придется гораздо активнее участвовать в игре сборной Бразилии.