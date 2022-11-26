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Бразильские СМИ атакуют Рафинью по двум причинам. Одна связана с Неймаром

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Нападающий «Барселоны» Рафинья в последнее время подвергается резкой критике в Бразилии как по футбольным, так и по причинам, не связанным со спортом, утверждает издание Diario Sport.

Во-первых, медиа критикуют игру бразильца в завершении атак. В матче с Сербией Рафинья действительно был плох в завершении, он также не сделал ни одной передачи.

А во-вторых, пресса накинулась на вингера за то, что он защищает Неймара. После того, как некоторые болельщики радовались травме игрока «ПСЖ», Рафинья заявил, что Бразилия просто не заслуживает Неймара.

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Но откуда взялось столь резкое отношение к суперзвезде «ПСЖ»?

Все дело в том, что на выборах президента Бразилии Неймар активно поддерживал экс-лидера страны – Жаира Болсонару, который в конечном итоге проиграл. 

Теперь претензии появились и к Рафинье. Его обвиняют в том, что он встал на защиту Неймара, не разобравшись в политических тонкостях ситуации. 

При этом после травмы нападающего «ПСЖ» на Рафинью обрушится еще большее давление, ведь теперь ему придется гораздо активнее участвовать в игре сборной Бразилии.

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