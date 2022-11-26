📸 Голевая Левандовского на ЧМ – блеск. Один навык Роберта покорил болельщиков
В матче против Саудовской Аравии Роберт Левандовски забил свой первый гол на чемпионате мира. Эмоции взяли верх, и Роберт не смог сдержать слез.
Но до этого поляк записал на свой счет голевую передачу и вновь продемонстрировал, что может блистательно контролировать мяч.
На 39-й минуте встречи Левандовски не сумел забить после прострела партнера по команде:
Но Роберт не растерялся: ему удалось оставить мяч под своим контролем и не дать ему уйти за пределы поля. В конечном итоге Роберт отдал голевую передачу Зелиньскому:
Вот как на этот эпизод отреагировали болельщики:
💭 «Левандовски показал инопланетный контроль мяча, как это красиво».
💭 «Левандовски продемонстрировал великолепный самоконтроль, как изумительно он контролирует мяч, браво, Роберт».
💭 «Вот что бывает, когда в команде есть нападающий мирового уровня. Мало кто сделал бы в такой ситуации то, что сделал Левандовски».
💭 «Лева промазал, но мяч не отдал. Потрясающая игра Роберта! А как он контролирует мяч, невероятно».
Что думаете о выступлении Левандовского в двух первых матчах Польши на Мундиале?
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