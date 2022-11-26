📸 Голевая Левандовского на ЧМ – блеск. Один навык Роберта покорил болельщиков

В матче против Саудовской Аравии Роберт Левандовски забил свой первый гол на чемпионате мира. Эмоции взяли верх, и Роберт не смог сдержать слез.

Но до этого поляк записал на свой счет голевую передачу и вновь продемонстрировал, что может блистательно контролировать мяч.

На 39-й минуте встречи Левандовски не сумел забить после прострела партнера по команде:

Но Роберт не растерялся: ему удалось оставить мяч под своим контролем и не дать ему уйти за пределы поля. В конечном итоге Роберт отдал голевую передачу Зелиньскому:

Вот как на этот эпизод отреагировали болельщики:

💭 «Левандовски показал инопланетный контроль мяча, как это красиво».

💭 «Левандовски продемонстрировал великолепный самоконтроль, как изумительно он контролирует мяч, браво, Роберт».

💭 «Вот что бывает, когда в команде есть нападающий мирового уровня. Мало кто сделал бы в такой ситуации то, что сделал Левандовски».

💭 «Лева промазал, но мяч не отдал. Потрясающая игра Роберта! А как он контролирует мяч, невероятно».

Что думаете о выступлении Левандовского в двух первых матчах Польши на Мундиале?