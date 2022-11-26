📹«Где бы ты ни была, мы тебя любим». Луис Энрике вспоминает покойную дочь
«Сегодня особенный день – не только потому, что сборная Испании играет с Германией, сегодня моей дочери Ксане исполнилось бы 13 лет. Моя дорогая, где бы ты ни была, мы любим тебя», – сказал Луис Энрике.
Тренер сборной Испании записал сообщение, катаясь на велосипеде по Катару.
Ксана – младшая дочь Луиса Энрике скончалась в 2019 году в возрасте 9 лет, девочка страдала остеосаркомой (рак костей). Она боролась с болезнью пять месяцев, но спасти ее не удалось.
Если испанцы сегодня обыграют Германию, то победу Луис Энрике посвятит Ксане.
Комментарии