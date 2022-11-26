Рассказываем, что Левандовски изменил в перерыве, прежде чем забил свой первый гол на ЧМ

Роберт Левандовски сменил бутсы в перерыве прошедшего матча между Польшей и Саудовской Аравией, отмечает The Sun.

На кадрах видно, что в первом тайме поляк играл в золотых бутсах.

Во втором тайме Роберт вышел на поле в желтых бутсах и на 82-й минуте, наконец, забил свой первый гол на чемпионате мира – ранее легендарный бомбардир никогда не забивал на этом турнире.

В итоге матч завершился победой Польши над Саудовской Аравией 2:0.

Интересно, что Левандовски был в тех же золотых бутсах, когда не смог реализовать пенальти в ворота Мексики в первом матче Польши на турнире.

Совпадение?