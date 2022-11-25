Как показали себя Де Йонг и Депай в матче Голландии против Эквадора?

Сборная Нидерландов не сумела обыграть Эквадор во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Голландцы первыми открыли счет в матче, отличился талантливый игрок «ПСВ» Коди Гакпо. Но во втором тайме вездесущий Валенсия сумел сравнять счет. После финального свистка на табло горели две единицы.

Как же в этом матче проявили себя игроки «Барселоны» – Депай и Де Йонг?

Френки однозначно выступил лучше своего товарища по команде. Вот немного статистики Де Йонга за игру с Эквадором: 90 минут на поле, 85 касаний, 63 из 68 передач, две из трех воздушных дуэлей выиграны.

По итогам встречи Френки был назван лучшим игроком матча.

А вот Депай вошел в игру на 46-й минуте и существенно не смог помочь своей команде.

Как вы оцениваете выступление этих футболистов «Барсы» во втором матче Мундиаля? Делитесь вашими эмоциями от их игры.