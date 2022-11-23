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Дани Алвес: «Педри и Гави — волшебные игроки, они делают футбол более захватывающим»

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Легенда «Барселоны» 39-летний Дани Алвес находится в расположении сборной Бразилии и готовится к старту третьего в своей карьере чемпионата мира: сегодня вечером Бразилия сыграет с Сербией.

В интервью для издания Guardian футболист говорил о своих бывших товарищах по «Барселоне», выделив Педри, Гави и Ансу Фати.

«Мне нравятся такие игроки, как Педри и Гави – болельщики видят в них магию, с ними футбол становится более захватывающим».

«С Ансу я виделся пару дней назад, и он мне сказал: «Держу пари, ты не помнишь, но у меня есть с тобой фото, когда я был маленьким». Я ему ответил, что вообще-то я его запомнил, потому что он заявил тогда, что станет важным игроком для Ла Масии».

Алвес готовился к старту чемпионата мира на базе «Барселоны» вместе с бывшими одноклубниками и ждал вызова Тите.

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