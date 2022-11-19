Суарес прилетел в Катар, а его жена и невестка начали переговоры с клубом МЛС

Луис Суарес отправился со сборной Уругвая в Катар. Тем временем жена и невестка нападающего начали переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси», об этом сообщает издание Relevo.

Переговоры двигаются медленно из-за зарплаты уругвайца. В MLS действует особая система, которая не позволяет футболистам получать зарплату, превышающую 1,5 миллиона долларов до вычетов. При этом исключением могут стать лишь три игрока в команде.

Семья Суареса также рассматривает возможность переход Луиса в «Интер Майами». Но на данный момент «Гэлакси» является приоритетным вариантом для нападающего.

В последние часы стало известно, что уругвайцу поступило предложение от бразильского «Гремио». С точки зрения финансов этот вариант будет для Луиса самым заманчивым.

Как думаете, где продолжит карьеру экс-нападающий «Барселоны»?