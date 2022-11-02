«Барселона» не провела ни одного «сухого» матча в этом розыгрыше ЛЧ

«Барселона» завершила групповой этап Лиги чемпионов победой над «Викторией» (2:4). Несмотря на набранные три очка, «сине-ганатовые» снова пропустили: им ни разу не удалось сохранить ворота «сухими» в этом розыгрыше главного футбольного турнира Европы.

Хави предоставил шанс Иньяки Пенья – молодой голкипер официально дебютировал в матче за первую команду, но не смог защитить ворота от дубля Томаша Хоры. На групповом этапе ЛЧ «Барселона» пропустила 12 голов: помимо вчерашних двух, чехи сумели забить один мяч на «Камп Ноу», «Интер» отправил в ворота каталонцев четыре мяча, а «Бавария» - пять.

Если в Европе «Барсе» сложно остановить соперников, то в Ла Лиге ситуация совершенно другая. Тер Стеген провел 10 «сухих» матчей в первых 12 турах чемпионата – это лучший показатель команды в истории Ла Лиги – пропущено было всего четыре гола.