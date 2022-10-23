Гави назвал двух своих кумиров. Один из них – экс-игрок «Реала»

В интервью изданию France Football у Гави спросили, кто был его кумиром в детстве. Ответ полузащитника «Барселоны» получился неожиданным:

«У меня было два кумира – Иньеста и Иско».

То, что Гави боготворил Иньесту, легко объяснить, ведь юноша вырос, поддерживая «Барсу». К тому же, Андрес стал героем Испании после победного гола в финале ЧМ-2010.

А вот с Иско ситуация интереснее. Всегда неожиданно слышать от игроков «Барсы» слова похвалы в сторону футболистов «Реала». Возможно, Гави начал следить за Иско, когда тот еще играл за «Малагу». Иско родом из того же региона, что и Гави, это тоже может как-то влиять на отношение каталонца к экс-футболисту «Мадрида».

В любом случае, юноша выбрал себе очень достойных кумиров.

Кстати, Иско в 2012 году получил награду Golden Boy, а через десять лет этот приз вручили Гави. Получается, каталонец в каком-то смысле достиг уровня игроков, которыми восхищался в детстве. А ведь его карьера только начинается.

Как считаете, сумеет ли Гави сравниться с Иньестой?