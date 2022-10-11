У соперников много травмированных: последние новости команд и возможные составы на матч «Барселона» – «Интер»
В среду «Барселоне» предстоит провести, возможно, определяющий матч в Лиге чемпионов. Каталонцы встретятся с миланским «Интером» и попытаются забрать три очка, которые, положа руку на сердце, подопечные Хави заслужили еще в прошлой встрече.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Барселоны» и «Интера» на предстоящий матч.
Новости команды
«Барселона»
Сегодня днем Франк Кессиэ присоединился к командным тренировкам, так что он вполне способен сыграть с «Интером».
Но Хави все еще не может рассчитывать на травмированных Араухо, Кунде, Кристенсена, Депая и Бельерина.
«Интер»
У итальянских гостей тоже есть травмированные футболисты.
Игру с «Барсой» вероятно пропустят Брозович, Корреа, Кордац, Далберт. Участие Лукаку в матче – под вопросом.
Возможные составы
«Барселона»
Разные источники сообщали, что Хави в матче с «Интером» планирует использовать схему 3-5-2. Учитывая это, состав каталонцев может выглядеть так:
«Интер»
Как, по вашему, закончится ответная игра «Барсы» и «Интера»?
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