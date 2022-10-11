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У соперников много травмированных: последние новости команд и возможные составы на матч «Барселона» – «Интер»

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В среду «Барселоне» предстоит провести, возможно, определяющий матч в Лиге чемпионов. Каталонцы встретятся с миланским «Интером» и попытаются забрать три очка, которые, положа руку на сердце, подопечные Хави заслужили еще в прошлой встрече.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Барселоны» и «Интера» на предстоящий матч. 

Новости команды

«Барселона» 

Сегодня днем ​​Франк Кессиэ присоединился к командным тренировкам, так что он вполне способен сыграть с «Интером».

Но Хави все еще не может рассчитывать на травмированных Араухо, Кунде, Кристенсена, Депая и Бельерина.

«Интер» 

У итальянских гостей тоже есть травмированные футболисты.

Игру с «Барсой» вероятно пропустят Брозович, Корреа, Кордац, Далберт. Участие Лукаку в матче – под вопросом.

Возможные составы

«Барселона» 

Разные источники сообщали, что Хави в матче с «Интером» планирует использовать схему 3-5-2. Учитывая это, состав каталонцев может выглядеть так:

«Интер»

Как, по вашему, закончится ответная игра «Барсы» и «Интера»? 

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