Алемани назвал истинную причину, по которой «Барсе» трудно продавать игроков

Спортивный директор «Барселоны», Матеу Алемани, рассказал о том, почему команде сложно продавать футболистов:

«Трансферы некоторый игроков просто невозможно осуществить из-за слишком высоких зарплат. Они не соответствуют рыночным показателям, никто не будет платить им большие деньги».

Этим летом каталонцам действительно было трудно продать некоторых игроков. Клубы не готовы предложить футболистам «Барсы» столь же выгодные условия, поэтому каталонцы продолжают выплачивать часть зарплаты отданных в аренду Лангле и Умтити.

В случае с Брэйтуэйтом клуб был вынужден выплатить компенсацию за расторжение контракта только для того, чтобы игрок ушел бесплатно.

Раздутые зарплаты – вина предыдущего руководства «Барселоны», бывшие боссы привели клуб к тяжелейшей финансовой ситуации.