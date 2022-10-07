«Я доволен полученным опытом»: Брэйтуэйт вспоминает свое время в «Барселоне»

В интервью для Club del Deportista бывший игрок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт вспомнил свое время в клубе.

Хоть нападающего в последнее время много критиковали, датчанин утверждает, что у него остались только хорошие воспоминания:

«Люди видят это по-разному, но я доволен полученным опытом. У меня прекрасные воспоминания, и я познакомился с прекрасными людьми. Могу сказать только хорошее о своем времени в «Барсе». Думаю, мой уход был чем-то очевидным. После травмы я не играл. Так что мне не нужно было ничего объяснять. Все было очевидно, я понял, что мне нужно искать новый клуб. Но я позитивный человек, и в «Эспаньоле» у меня все хорошо».

На данный момент Брэйтуэйт забил два гола и отдал одну голевую передачу в четырех матчах за свой новый клуб.

А как вы оцениваете карьеру Мартина в «Барселоне»? Делитесь своими воспоминаниями.