Сразу трое представителей «Барсы» попали в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников в мире

Сразу трое игроков «Барселоны» попали в рейтинг самых дорогостоящих полузащитников в мире по версии специализированного портала Transfermarket: список возглавил Педри, его оценили в 90 млн евро, Гави занял пятое место (70 млн), а Френки Де Йонг – восьмое (60 млн).

В тройку лидеров вместе с Педри попали 19-летний Джуд Беллингем («Боруссия») и 22-летний Фил Фоден («МанСити») – футболистов также оценили в 90 млн евро.

Представитель «Мадрида» Феде Вальверде опередил в рейтинге Гави, а Барелла из «Интера» и Горецка из «Баварии» - Френки де Йонга. Список замыкают Миленкович-Савич из «Лацио» и еще один мадридист – Камавинга.