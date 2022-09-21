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Левандовски номинирован на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге! Роберт в огне🔥🔥🔥

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Роберт Левандовски попал в список семи номинантов на звание лучшего игрока Ла Лиги в сентябре.

Вот полный список футболистов, претендующих на награду:

Роберт Левандовски («Барселона»)

Федерико Вальверде («Реал Мадрид»)

Браис Мендес («Реал Сосьедад»)

Луис Фелипе («Бетис»)

Нико Уильямс («Атлетик»)

Даниэль Парехо («Вильярреал»)

Саму Кастильехо («Валенсия»)

В этом месяце Левандовски забил четыре гола в трех матчах чемпионата, в каждом из которых он в среднем провел 60 минут.

Ваши ставки: кто возьмет награду игрока месяца?

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