Левандовски номинирован на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге! Роберт в огне🔥🔥🔥

Роберт Левандовски попал в список семи номинантов на звание лучшего игрока Ла Лиги в сентябре.
Вот полный список футболистов, претендующих на награду:
Роберт Левандовски («Барселона»)
Федерико Вальверде («Реал Мадрид»)
Браис Мендес («Реал Сосьедад»)
Луис Фелипе («Бетис»)
Нико Уильямс («Атлетик»)
Даниэль Парехо («Вильярреал»)
Саму Кастильехо («Валенсия»)
В этом месяце Левандовски забил четыре гола в трех матчах чемпионата, в каждом из которых он в среднем провел 60 минут.
Ваши ставки: кто возьмет награду игрока месяца?
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