FC BARCELONA
Блог

Самое слабое место «Барсы» в матче против «Баварии». Показываем на схеме

Клубы
Барселона Барселона
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Педри Педри
Гави Гави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

«Барселона» снова проиграла мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.

В целом, «блауграна» сыграла хорошо, нанеся 18 ударов по воротам соперника, вот только забить так и не получилось.

Несколько раз «Барса» давала баварцам слишком много пространства в центре поля, когда Гави и Бускетс покидали свои позиции.

Именно так и началась голевая атака «Баварии»: мюнхенцы разрушили полузащиту «сине-гранатовых», и у Сане появилось пространство для продвижения вперед.

Направление атак «Баварии» в матче с «Барселоной» дает более ясное понимание. 69% времени баварцы атаковали через центр, полностью забыв про правый фланг.

Поскольку Педри и Гави много атаковали, Бускетс часто оставался один, «Бавария» идеально пользовалась этим. Как вариант, в такой напряженной игре можно было бы поставить Кессиэ перед Гави, Франк смог бы лучше сдерживать прессинг баварцев.

В целом, «Барса» играла хорошо и вполне могла победить, если бы лучше использовала свои шансы.

Как можно было бы исправить этот недостаток игры «Барсы»? Делитесь своими версиями в комментариях! 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные