«Надеюсь, болельщики хорошо встретят Левандовского»: президент «Баварии» о матче против «Барселоны»

В интервью изданию Diario Sport президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о предстоящем возвращении Роберта Левандовского на «Альянц Арену»:

«Я надеюсь, и это мое большое желание, что болельщики хорошо встретят Роберта Левандовского и окажут ему дружеский прием. Он играл за нас восемь лет, забил много голов, его роль была решающей во многих матчах. Вместе мы завоевали все крупные титулы. И в итоге все получили то, чего хотели: Роберт смог присоединиться к «Барселоне», «Барселона» рада, что получила Левандовского, а у нас есть деньги, которые мы можем инвестировать в наше будущее. Все должны чувствовать себя комфортно, я надеюсь, что наши болельщики хорошо примут Роберта».

Этим летом Левандовски изо всех сил старался присоединиться к «Барсе»: Роберт делал резкие заявления, не самым лучшим образом вел себя на тренировках немецкого Рекордмайстера. Из-за этого многие болельщики «Баварии» затаили на поляка обиду. Но глупо отрицать, что Роберт был одним из лучших игроков мюнхенцев в течение последних восьми лет.

Он подарил клубу множество ценных воспоминаний, например, легендарный пента-трик в ворота «Вольфсбурга». Левандовски помог «Баварии» завоевать восемь титулов чемпиона Германии, три Кубка и пять Суперкубков страны, не будем забывать о Суперкубке УЕФА и трофее Лиги чемпионов.

Во вторник Роберт вернется на «Альянц Арену» уже в качестве игрока «Барселоны». Независимо от того, как немецкие фанаты встретят Левандовского, нас определенно ждет жаркое противостояние.

Что думаете, как болельщики примут нападающего? Делитесь мыслями в комментариях!