«Он больше влияет на игру «Барсы», чем Левандовски». Брэйтуэйт назвал самого талантливого игрока «сине-гранатовых»

«Я никогда не видел никого талантливее Усмана Дембеле. Я серьезно. Да, Лео Месси – это что-то нереальное, но после него я не видел игрока, талантливее Усмана. Этот парень – особенный», - сказал Мартин Брэйтуэйт Esport3.

«Дембеле еще больше влияет на игру «Барсы», чем Левандовски. Усман очень хороший парень, мне он нравится – он настоящий талант, и я рад за него», - добавил футболист.

Похоже, все под впечатлением от игры Усмана Дембеле. Это здорово, учитывая, что пару лет назад казалось, что его карьера движется в неправильном направлении.

Дембеле начал сезон, забив гол и сделав 4 результативные передачи в пяти матчах.

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