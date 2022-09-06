Хави назвал состав на игру с «Викторией»: в дебютном матче Лиги чемпионов могут сыграть 6 воспитанников Ла Масии

В заявку попали больше тридцати футболистов.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Инаки Пенья, Арнау Тенас, Андер Астралага.

Защитники: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Жорди Альба, Алехандро Бальде, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Алекс Валле.

Полузащитники: Серджио Бускетс, Педри, Гави, Френки де Йонг, Франк Кессиэ, Миралем Пьянич, Серхи Роберто, Пабло Торре, Альваро Санс, Марк Касадо.

Нападающие: Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Мемфис Депай и Элиас Ахомах.

Каталонцы сыграют свой первый матч в сезоне в Лиге чемпионов дома против «Виктории Пльзень» в среду 7 сентября.