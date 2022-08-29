Четыре игрока «Барсы» могут покинуть клуб на этой неделе

Этим летом «Барселона» была очень активна на трансферном рынке. До закрытия окна остались считанные дни, но клуб не намерен сбавлять темп. Сразу четыре футболиста могут покинуть «Камп Ноу» на этой неделе.

От спортивного директора клуба Матеу Алемани ожидают чудес в последнюю минуту, как это было прошлым летом, когда в состав «Барсы» вошел Люк де Йонг, а Антуан Гризманн отправился в «Атлетико».

«Несколько трансферов обязательно должны состояться, после этого мы получим средства, которые сможем вложить в новых игроков», - заявил Алемани после матча «Барселоны» с «Вальядолидом».

«Мы следим за ситуацией на трансферном рынке. Я не концентрируюсь на чем-то конкретно, посмотрим, какие возможности у нас будут. На данный момент наша задача – продажи».

Один из главных кандидатов на выход – Пьер-Эмерик Обамеянг. «Барселона» надеется выгодно продать футболиста, который пополнил ряды клуба зимой бесплатно. В ближайшие пару дней может быть объявлено об уходе Мемфиса Депая, хотя, по слухам, «Ювентус» предпочел ему Милика. Мартин Брэйтуэйт хочет доработать два года по своему контракту, но Хави дал ему понять, что не рассчитывает на него, как и на Серджиньо Деста – посмотрим, что ждет обоих футболистов на этой неделе.