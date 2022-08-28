Три условия, которые должна выполнить «Барса», чтобы подписать Силву

Жерар Ромеро сообщил, что нужно сделать «Барсе» для подписания Бернарду Силвы. Для оформления трансфера каталонцам необходимо избавиться от Мартина Брэйтуэйта и Пьера-Эмерика Обамеянга, а также снизить зарплату Френки де Йонга.

Трансферное окно закрывается 1 сентября, каталонцы не собираются отступать. Как только «Барселона» выполнит все условия, «сине-гранатовые» смогут сделать «Ман Сити» предложение по Бернарду.

Гвардиола, кажется, готов отпустить португальца, который с нетерпением ждет возможности сыграть на «Камп Ноу».