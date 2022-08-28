FC BARCELONA
Блог

Три условия, которые должна выполнить «Барса», чтобы подписать Силву

Клубы
Френки де Йонг Френки де Йонг
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Мартин Брэйтуэйт Мартин Брэйтуэйт
Барселона Барселона
Бернарду Силва Бернарду Силва
Футбол Футбол

Жерар Ромеро сообщил, что нужно сделать «Барсе» для подписания Бернарду Силвы. Для оформления трансфера каталонцам необходимо избавиться от Мартина Брэйтуэйта и Пьера-Эмерика Обамеянга, а также снизить зарплату Френки де Йонга.

Барселона» приняла окончательное решение по де Йонгу | ReadFootball

Трансферное окно закрывается 1 сентября, каталонцы не собираются отступать. Как только «Барселона» выполнит все условия, «сине-гранатовые» смогут сделать «Ман Сити» предложение по Бернарду.

Гвардиола, кажется, готов отпустить португальца, который с нетерпением ждет возможности сыграть на «Камп Ноу».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные