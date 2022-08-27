Хави подтвердил, что Пике может помочь «Барселоне» в новой для него роли

Жерару Пике будет сложно получить место в основном составе «Барселоны» в новом сезоне. Центральный защитник «сине-гранатовых» не выходил на поле в первых двух турах Ла Лиги. Хави подтвердил на пресс-конференции перед завтрашнем матчем команды с «Вальядолидом», что Пике сможет помочь «Барселоне» в новой роли.

«Я говорил с Жераром еще перед каникулами: я четко ему объяснил, что состав команды усилится и конкуренция будет высокой. Пока мы сыграли два матча и еще рано давать оценку. Пике может нам помочь в новой для себя роли. Посмотрим, как пойдет, все будет зависеть от его ощущений и от моих. В команде очень высокая конкуренция для всех, моя задача – выбирать лучший состав, чтобы побеждать в матчах», - заявил Хави.

После трансферов Кристенсена и Кунде, а также при наличии Араухо и Эрика Гарсии, ветеран «Барселоны» ушел на второй план.

Хави также прокомментировал ситуацию с Мартином Брэйтуэйтом, который остается игроком «Барсы», но пытается найти способ покинуть клуб.

«У Мартина есть контракт и все зависит от переговоров с клубом. Он еще с 17 мая знает, что я не рассчитываю на него: лучше всего Мартину будет уйти, он в курсе моей позиции – я объяснил ее достаточно четко».