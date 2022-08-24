«Мы должны отомстить им»: фанаты выбрали идеального соперника для «Барсы» в групповом этапе ЛЧ

В четверг, 25 августа, в 19:00 по Москве состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Уже сформированы три корзины для жеребьевки, несколько команд еще борются за право участвовать в главном клубном турнире Европы.

Некоторые болельщики «Барселоны» уже выбрали для своего клуба идеального соперника. Фанаты каталонцев считают, что команда Хави уже достаточно хороша, чтобы отомстить мюнхенской «Баварии» за ужасно болезненные разгромы последних сезонов.

Делимся комментариями фанатов:

«Дайте нам, пожалуйста, мюнхенскую «Баварию», чтобы мы могли заранее определить свой уровень».

«Пожалуйста, дайте нам «Баварию»… Если мы не сможем победить их на групповом этапе, мы просто не заслуживаем выхода в плей-офф. «Бавария» теперь стала для нас мерилом наших сил…»

«Дайте нам «Баварию». Говорю как фанат «Барселоны», нам нужна «Бавария»!!! У нас с ними незаконченные дела».

«Дайте нам «Баварию», мы должны отомстить».

«Мы должны встретиться с «Айнтрахтом» и «Баварией», чтобы отомстить им».

Но некоторые фанаты не разделяют такое страстное желание встречи с мюнхенцами. Вот что пишут эти болельщики:

«Мы не были готовы к «Райо», к «Баварии» мы тем более не готовы. Они забивают голы так же просто, как дышат. Мы не готовы к мюнхенцам, как бы сильно мы бы ни хотели отомстить».

«Только бы не выйти на «Баварию». С остальными мы можем справиться».

«Все, кто хочет, чтобы «Барса» встретилась с «Баварией», безумны! У вас суицидальные наклонности. Если «Бавария» снова нас разнесет, это убьет всю мотивацию наших игроков».

Между тем, «Бавария» победила во всех трех матчах Бундеслиги, забив 15 голов и пропустив всего один мяч. Мюнхенцы также завоевали Суперкубок Германии, забив «Лейпцигу» пять голов. Действительно, сейчас недооценивать команду Нагельсманна кажется несколько инфантильным.

А вы бы хотели, чтобы «Барса» встретилась с «Баварией» на групповом этапе ЛЧ? Каких соперников вы бы хотели видеть в одной группе с каталонцами? Делитесь мнением в комментариях!