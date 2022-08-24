Пять игроков, которых «Барса» может подписать до закрытия трансферного окна

Этим летом «Барселона» провела внушительную трансферную кампанию. Команда уже серьезно усилилась, но на этом каталонцы останавливаться не собираются.

Трансферное окно закроется уже через шесть дней, давайте посмотрим, каких игроков «Барселона» может подписать в оставшееся время.

Правые защитники: Хуан Фойт, Тома Менье, Эктор Бельерин.

Левые защитники: Маркос Алонсо и Хави Галан.

На данный момент Маркос Алонсо ближе всех к переходу в «Барсу».

Но нужно сказать, что каталонцы сейчас больше сосредоточены на продаже игроков. Клуб до сих пор не может зарегистрировать новичков. Главные кандидаты на вылет – Депай и Обамеянг.