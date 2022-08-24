FC BARCELONA
Блог

Пять игроков, которых «Барса» может подписать до закрытия трансферного окна

Клубы
Барселона Барселона
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Хави Галан Хави Галан
Хуан Фойт Хуан Фойт
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Тома Менье Тома Менье
Футбол Футбол

Этим летом «Барселона» провела внушительную трансферную кампанию. Команда уже серьезно усилилась, но на этом каталонцы останавливаться не собираются. 

Трансферное окно закроется уже через шесть дней, давайте посмотрим, каких игроков «Барселона» может подписать в оставшееся время. 

Правые защитники: Хуан Фойт, Тома Менье, Эктор Бельерин.

Левые защитники: Маркос Алонсо и Хави Галан. 

На данный момент Маркос Алонсо ближе всех к переходу в «Барсу».

Но нужно сказать, что каталонцы сейчас больше сосредоточены на продаже игроков. Клуб до сих пор не может зарегистрировать новичков. Главные кандидаты на вылет – Депай и Обамеянг.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные