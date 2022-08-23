Мартин Брэйтуйэт потребовал от клуба Ла Лиги зарплату в два раза превышающую его доход в «Барселоне»

По данным Mundo Deportivo, Мартин Брэйтуэйт предпочитает оставаться на «Камп Ноу», он уверен, что будет полезен Хави, особенно если Мемфис Депай и Обамеянг покинут клуб. «Барселона» стоит на своем и хочет, чтобы Мартин ушел, его даже не взяли в тур по США.

Мартином Брэйтуйэтом интересуется «Мальорка», но клуб отпугивают высокие требования футболиста по зарплате. Сообщается, что игрок попросил в два раза больше денег, чем он получает в «Барселоне».

Однако, Брэйтуйэту нужно игровое время, если он хочет поехать на Чемпионат мира, в «Барселоне» он его не получит, соответственно, ему придется снизить свои финансовые запросы.

В ближайшем будущем должна состояться встреча между футболистом и тренером «Мальорки» Хавьером Агирре, который работал с Мартином в «Леганесе» с ноября 2019 по февраль 2020.

Контракт Мартина Брэйтуэйта с «Барсой» рассчитан до 2024 года.