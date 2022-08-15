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«Барса» ищет способы не платить зарплату Брэйтуэйту. Клуб в ярости из-за того, что форвард отказался уходить

Мартин Брэйтуэйт Мартин Брэйтуэйт
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«Барселона» готова «вступить в войну» с ненужным нападающим Мартином Брэйтуэйтом, они пытаются убрать его из команды. 

Потратив миллионы этим летом на новые контракты, «Барселона» находится в небольшом финансовом кризисе, из-за которого они до сих пор не могут зарегистрировать всех своих новых игроков.

Хави все еще хочет добавить еще трех игроков в свою команду до закрытия трансферного окна в начале сентября, включая Бернарду Силву.

Однако для этого клуб отчаянно нуждается в избавлении от некоторых игроков, а возможный уход Френки де Йонга продолжает затягиваться.

Брэйтуэйт — еще один, в котором они абсолютно не заинтересованы, несмотря на то, что у нападающего еще два года по контракту. "Барса" предложила ему уйти бесплатно.

Клуб раздражен тем, что он не заинтересован в уходе, и расторгнет его контракт в конце трансферного окна, если он и дальше будет отказываться от перехода.

Согласно отчету, клуб даже ищет способы, чтобы им не пришлось платить 31-летнему игроку заработную плату, оставшуюся по его контракту.

Клуб хотел продать его или отдать в аренду, и, как сообщается, были предложения, но он не заинтересован.

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