«Барса» ищет способы не платить зарплату Брэйтуэйту. Клуб в ярости из-за того, что форвард отказался уходить

Потратив миллионы этим летом на новые контракты, «Барселона» находится в небольшом финансовом кризисе, из-за которого они до сих пор не могут зарегистрировать всех своих новых игроков.

Хави все еще хочет добавить еще трех игроков в свою команду до закрытия трансферного окна в начале сентября, включая Бернарду Силву.

Однако для этого клуб отчаянно нуждается в избавлении от некоторых игроков, а возможный уход Френки де Йонга продолжает затягиваться.

Брэйтуэйт — еще один, в котором они абсолютно не заинтересованы, несмотря на то, что у нападающего еще два года по контракту. "Барса" предложила ему уйти бесплатно.

Клуб раздражен тем, что он не заинтересован в уходе, и расторгнет его контракт в конце трансферного окна, если он и дальше будет отказываться от перехода.