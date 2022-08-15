«Барса» ищет способы не платить зарплату Брэйтуэйту. Клуб в ярости из-за того, что форвард отказался уходить

«Барселона» готова «вступить в войну» с ненужным нападающим Мартином Брэйтуэйтом, они пытаются убрать его из команды.
Потратив миллионы этим летом на новые контракты, «Барселона» находится в небольшом финансовом кризисе, из-за которого они до сих пор не могут зарегистрировать всех своих новых игроков.
Хави все еще хочет добавить еще трех игроков в свою команду до закрытия трансферного окна в начале сентября, включая Бернарду Силву.
Однако для этого клуб отчаянно нуждается в избавлении от некоторых игроков, а возможный уход Френки де Йонга продолжает затягиваться.
Брэйтуэйт — еще один, в котором они абсолютно не заинтересованы, несмотря на то, что у нападающего еще два года по контракту. "Барса" предложила ему уйти бесплатно.
Клуб раздражен тем, что он не заинтересован в уходе, и расторгнет его контракт в конце трансферного окна, если он и дальше будет отказываться от перехода.
Согласно отчету, клуб даже ищет способы, чтобы им не пришлось платить 31-летнему игроку заработную плату, оставшуюся по его контракту.
Клуб хотел продать его или отдать в аренду, и, как сообщается, были предложения, но он не заинтересован.
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