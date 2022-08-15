«Барса» готова потратить 10 миллионов евро на правого защитника из Бундеслиги. Хави разочаровался в Десте

Американский защитник не попал в заявку команды на дебютный матч Ла Лиги.

Каталонский клуб готов предложить 10 миллионов евро за Тома Менье из «Боруссии», сообщает Sport.

«Блауграна» ожидает, что Серхино Дест покинет клуб этим летом после того, как главный тренер команды Хави сообщил, что больше не рассчитывает на американца.

Прошлой зимой «Барселона» пыталась взять Менье в аренду, но «Боруссия» отклонила их предложение. «Барса» в срочном порядке пытается закрыть брешь на правом фланге обороны после срыва трансфера Сесара Аспиликуэты из «Челси».

Попытка Хави использовать Рональда Араухо на правом фланге защиты, очевидно, провалилась, поскольку уругваец на позиции крайнего защитника выглядел весьма слабо.