Давид Вилья: «Левандовски был слабейшим звеном в атаке «Барселоны»

Легенда «Барсы» оценил официальный дебют польского нападающего в матче против «Райо».

«Сегодня Левандовски был слабейшим звеном в атаке «Барселоны», но это не должно удивлять. Все потому, что вся оборонительная система игры «Райо» была сосредоточена на нем», — сказал Давид Вилья, выступая экспертом в DAZN.

«Как болельщик «Барселоны», я снова возлагаю большие надежды на команду. Начинать всегда сложно, особенно когда появляются новые игроки, но в целом «Барселона» играла хорошо, только не всегда эффективно.

Левандовски — нова звезда Ла Лиги, поэтому все внимание защитников во время матчей будет приковано к нему — это нормально».