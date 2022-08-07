🎥📸«Барселона» устроила красивую церемонию прощания с Дани Алвесом. «Камп Ноу» просто сходит с ума

Сегодня в рамках Кубка Жоана Гампера «Барселона» сразится с «Пумас», именно в этот мексиканский клуб летом перебрался легендарный футболист каталонцев – Дани Алвес.

Перед матчем состоялась особая церемония, посвященная защитнику, клуб достойно проводил легенду, пусть и с небольшим опозданием.

Алвесу вручили несколько памятных предметов, в числе которых футболка с количеством игр Дани за «Барселону».

Вот самые яркие фото с мероприятия:

Но самое главное, что получил Алвес, это любовь и бурные овации «кулес». Только послушайте, как стадион встречает Дани:

А вот как фанаты вели себя во время разминки перед матчем:

Больше, чем клуб.