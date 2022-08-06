Хави назвал две вещи, которые «Барсе» нужно сделать в товарищеском матче с «Пумас»

Хави назвал две вещи, которые нужно сделать «Барсе» в товарищеском матче с «Пумас»

«Подготовка подошла к концу, было бы хорошо сменить игроков в игре с «Пумас», а также попрощаться с Дани Алвесом; он очень помог нам в последние месяцы, он заслуживает этой чести.

Я сказал об этом президенту».