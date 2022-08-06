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Хави назвал две вещи, которые «Барсе» нужно сделать в товарищеском матче с «Пумас»

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Хави назвал две вещи, которые нужно сделать «Барсе» в товарищеском матче с «Пумас»

«Подготовка подошла к концу, было бы хорошо сменить игроков в игре с «Пумас», а также попрощаться с Дани Алвесом; он очень помог нам в последние месяцы, он заслуживает этой чести.

Я сказал об этом президенту». 

Босс « Барселоны » уже назвал свой состав из 31 человека для игры . Ожидается, что многие игроки получат шанс попасть в первую команду в воскресенье.

Дани Алвес недавно подписал контракт с «Пумас» в качестве свободного агента. В воскресенье он встретится со своим бывшим клубом.

Ранее Хави назвал список из 31 фамилии, который будет готовится к завтрашней игре против «Пумас». Матч будет сыгран в рамках Кубка Жоана Гампера.

Вратари: Тер Штеген, Пенья, Тенас.

Защитники: Дест, Араухо, Пике, Кунде, Кристенсен, Эрик, Альба, Умтити, Бальде.

Полузащитники: Роберто, Де Йонг, Бускетс, Нико, Педри, Гави, Кессиэ, Пьянич, Пабло Торре.

Нападающие: Дембеле, Ферран Торрес, Рафинья, Обамеянг, Левандовски, Фати, Кольядо, Абде, Мемфис, Брейтуэйт.

Кто получит шанс сыграть в старте?

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