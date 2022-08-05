Гави исполняется 18 лет! Есть два идеальных подарка, которые он может получить от «Барсы»

Сегодня Гави исполняется 18 лет. «Барселона» уже поздравила полузащитника в социальных сетях.

Однако, клуб может порадовать юного футболиста еще больше на предстоящей неделе, передав ему «6» номер – легендарный номер Хави, нынешнего тренера «Барсы».

Еще лучше подарок Гави может стать, если руководство клуба предложит ему новый контракт.

По сообщениям источников, «Барселона» уже достигла соглашения с полузащитником. Ожидается, что он подпишет договор на 5 лет и в нем будет прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро. Теперь, когда Гави исполнилось 18 лет, он может подписать такой документ.