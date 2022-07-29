От Фати до Кунде: 9 самых известных трансферов из «Севильи» в «Барселону»

Надежные партнеры друг для друга.

«Барселона» давно нашла в Севилье отличное растбище для взращивания будущих звезд -каталонцы начали переманивать оттуда игроков еще с начиная с 1930-х годов. Вот самые известные игроки, которые ушли из «Севильи» в «Барселону»:

Сейду Кейта. Малиец перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2008 году за 14 миллионов евро.

Дани Алвес. Бразилец также перешел из «Севильи» в «Барселону» в 2008 году за 35 миллионов евро.

Адриано. «Барселона» подписала левого защитника «Севильи» за 9 миллионов евро

Ансу Фати. Вундеркинд покинул молодежную команду «Севильи» в 2012 году и перешел в «Барсу».

Иван Ракитич. В 2014 году «Барселона» заплатила «Севилье» 18 миллионов евро за хорватскую икону.

Алекс Видаль. В 2015 году «Барселона» привезла правого защитника из «Севильи» за 17 миллионов евро.

Клеман Лангле. Француз был подписан из «Севильи» в 2018 году за 35 миллионов евро.

Люк де Йонг. Не так давно голландец вызывал улыбки на «Камп Ноу» после перехода из «Севильи» прошлым летом.

Жюль Кунде. Пишется новая глава. Француз обошелся «Барсе» в 50 миллионов евро.

Кого вы считаете главной удачей «Барсы» из этого списка? Ответы оставляйте в комментариях.