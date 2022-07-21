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Кто из игроков «Барсы» получил новый номер, а кто все еще находится в ожидании?

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Этим летом к «Барселоне» присоединились несколько новых футболистов, кто-то покинул клуб, однако трансферное окно ещё распахнуто, а значит, команду могут ждать очередные изменения.

К началу нового сезона каталонцы решили привести в порядок игровые номера футболистов. Рассказываем, кто из игроков получил новый номер, а кто все еще находится в ожидании. 

Игроки с новыми номерами

Педри: в грядущем сезоне юноша будет выступать под восьмым номером, который освободил Дани Алвес.

Обамеянг: Пьер-Эмерик, вероятно, возьмет 17-й номер, под которым раньше играл Люк де Йонг. 

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Ферран Торрес: испанец хочет выступать под 11-м номером. Ранее его носил  Адама Траоре.

Рафинья: бразилец играл в футболке с номером 22 во время своего первого матча за «Барселону». Вероятно, в грядущем сезоне именно с этим числом на спине и будет играть новичок каталонцев. 

Кессиэ: полузащитник взял 19 номер, ранее принадлежавший Торресу.  

Кристенсен: защитник забрал освободившийся после ухода Лангле 15-й номер.

Гави: сообщается, что в грядущем сезоне юноша будет носить шестой номер. Такой номер в «Барсе» накладывает дополнительную ответственность на игрока.

Игроки, ожидающие номер

Левандовски: нападающий хочет играть под своим любимым девятым номером. Но для этого нужно придумать, как быть с Депаем, который на данный момент выступает с цифрой девять на спине. 

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Пабло Торре: 19-летний полузащитник еще не получил новый номер на предстоящий сезон. Возможно, ему придется носить 30-й номер, a это означает, что он еще не дорос до основного состава  «Барсы».

Кольядо: будущее нападающего в клубе выглядит неопределенно, каталонцы не торопятся отдавать Алексу какой-либо номер. 

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