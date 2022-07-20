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🎥Дебютный гол Рафиньи за «Барсу», магия Депая и многое другое: главные моменты матча с «Интер Майами»

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рафинья Диас Рафинья Диас
Гави Гави
Мемфис Депай Мемфис Депай
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«Барселона» разгромила «Интер Майами» в среду утром. Каталонцы выиграли со счетом 6:0.

Обамеянг открыл счет на 19-й минуте. Через шесть минут после этого Рафинья забил свой первый гол за «Барсу». Незадолго до перерыва сумел отличиться Фати.

Через десять минут после начала второго тайма гол забил Гави. Депай записал на свой счет блестящий гол на 69-й минуте, а уже через минуту Дембеле забил последний гвоздь в крышку гроба «Интера». 

Великолепный матч в исполнении подопечных Хави, взгляните на главные моменты встречи: 

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