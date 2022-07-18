«Барса» договорилась с Диасом и Влаховичем еще зимой: пока искали деньги, игроков перехватили «Ливерпуль» и «Ювентус»

У каталонцев были согласованы сделки по нападающим «Ливерпуля» и «Ювентуса», но оба сорвались из-за финансовых проблем клуба.

По словам Херарда Ромеро, «Барса» была близка к тому, чтобы подписать нынешнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и игрока «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Влахович согласовал личные условия с «Барсой» после продолжительных переговоров с его бывшим клубом «Фиорентиной». Тем же временем представители Диаса вели переговоры с «Барселоной», и он был готов переехать в Каталонию.

Однако из-за правил финансового фэйр-плей «Барселоне» не удалось подписать игроков, Диас подписал контракт с «Ливерпулем», а Влахович перешел в «Ювентус».

В январское трансферное окно Влахович был одним из самых востребованных игроков на рынке – за полгода он забил 20 голов в 24 матчах за «Фиорентину».

Такая превосходная форма форварда привела к тому, что флорентийская команда заключила сделку на 80 миллионов евро, что сделало его рекордным подписанием зимнего трансферного окна в Серии А. При этом сербский нападающий пережил непростые времена Турине, забив всего девять раз в 21 матче за «Старую синьору».

Чего нельзя сказать о Луисе Диасе, который ворвался на Мерсисайд в великолепной форме после того, как перешел из «Порту» за 37,5 миллионов фунтов стерлингов. 25-летний игрок забил шесть голов и сделал пять результативных передач за команду Юргена Клоппа.

Его атакующий потенциал убедил совет директоров «Ливерпуля», что они могут позволить Садьо Мане покинуть клуб этим летом, поскольку у них есть готовая замена в лице Диаса.

Не сумев найти деньги на контракты Диаса и Влаховича, «Барса» взяла Обамеянга и Торрес, заключив соглашения с отсрочкой как с игроками, так и с их клубами.