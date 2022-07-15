Купить Левандовского, продать Де Йонга и еще троих: что осталось сделать «Барсе» после трансфера Рафиньи

Этим летом «Барселона» купила уже трех игроков, а также продлила контракт с Дембеле, но не собирается на этом останавливаться.

Мы составили список дел, с которыми «Барсе» нужно разобраться до закрытия трансферного окна.

Купить Левандовского

Сообщается, что трансфер Роберта Левандовского находится на завершающей стадии. «Барселона» готовит для «Баварии» улучшенное предложение, ожидается, что сделка будет заключена на выходных.

Продать Де Йонга

«Барселона» уговаривает Френки де Йонга согласиться на предложение «Манчестер Юнайтед». Если голландец все же откажется присоединиться к «красным дьяволам», каталонцам нужно будет искать другие варианты. Продажа Френки необходима по финансовым причинам, так что рано или поздно Де Йонг покинет клуб.

Разгрузить состав

Есть игроки, которых также нужно продать, потому что Хави они попросту не нужны. Чем раньше уйдут такие футболисты, как Оскар Мингеса и Рики Пуч, тем лучше. Их продажа не обогатит клуб, но хотя бы разгрузит зарплатный фонд.

Подписать Кунде

Последней крупной трансферной целью «Барсы» этим летом является Жюль Кунде, но до его перехода еще очень далеко. Чтобы подписать защитника, «Барсе» сперва придется активировать второй экономический рычаг.

Продлить контракт Гави

Гави – один из самых перспективных игроков в мире, его контракт с «Барсой» истекает в 2023 году. Кажется, стороны уже договорились о продлении соглашения, но каталонцы не торопятся подписывать официальный контракт. Удержать Гави в команде – один из главных приоритетов «Барселоны».