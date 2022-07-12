Путь Мартина Брэйтуэйта: от провала в «Мидлсбро» до самого богатого игрока «Барселоны»

Мартин Брейтуэйт — самый богатый игрок «Барселоны», он заработал миллионы на ряде коммерческих предприятий, не связанных с футболом.

Датский игрок сборной Дании стал неожиданным подписанием для «блауграны» в феврале 2020 года после того, как они активировали его пункт о выкупе в размере 18 миллионов евро, купив у «Леганеса».

Ранее он провалился в Чемпионшипе с «Мидлсбро», забив всего девять голов в 40 играх.