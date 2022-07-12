Путь Мартина Брэйтуэйта: от провала в «Мидлсбро» до самого богатого игрока «Барселоны»

Мартин Брейтуэйт — самый богатый игрок «Барселоны», он заработал миллионы на ряде коммерческих предприятий, не связанных с футболом.
Датский игрок сборной Дании стал неожиданным подписанием для «блауграны» в феврале 2020 года после того, как они активировали его пункт о выкупе в размере 18 миллионов евро, купив у «Леганеса».
Ранее он провалился в Чемпионшипе с «Мидлсбро», забив всего девять голов в 40 играх.
Брэйтуэйт зарабатывает на «Камп Ноу» 4 миллиона евро в год, но это далеко не основной доход нападающего.
В 2020 году Forbes утверждал, что Брэйтуэйт заработал большие деньги на различных инвестициях и уступал только Лионелю Месси, когда речь шла об общих доходах.
В 2017 году Брэйтуэйт вложил 850 000 долларов в бизнес в сфере недвижимости и стал партнером своего дяди Филипа Майкла.
Вместе они владеют недвижимостью стоимостью 250 миллионов евро в Нью-Йорке, Филадельфии, Джерси-Сити и Сан-Антонио.
На веб-сайте компании nyce.co говорится, что в их управлении находятся активы на сумму 300 миллионов долларов.
Более того, у Брэйтуэйта есть бизнес по производству одежды под названием «Trente» со своей девушкой Анн-Лор Луи – французской предпринимательницей, журналисткой и телеведущей.
А еще у него есть ресторан под названием «Gave» в Барселоне, который также дает ему еще немного денег в карман.
Мартин хочет помочь увеличить это число миллионеров среди черного сообщества в Соединенных Штатах.
«Мы хотим научить людей финансовой свободе и силе, которой они обладают», — сказал он на Yahoo Finance, согласно The Irish Times.
Брейтуэйт имеет гайанское происхождение по отцу, но считает, что у него американский образ мышления, который подтолкнул его к успеху.
В беседе с The Philadelphia Inquirer он объяснил: «У меня всегда была эта американская сторона, и я думаю, может быть, поэтому мое мышление, возможно, более американское: – мечтать о большем, делать удивительные вещи, записывать цели.
В Дании у нас потрясающая система защиты людей. Все хорошо. Никому ничего не нужно. В Америке все по-другому».
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