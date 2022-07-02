«Салах заработает меньше, чем «Барселона» должна заплатить Пике»: фаны «Барса» в шоке от зарплат в клубе

Есть мнение, что «Ливерпуль» платит своим игрокам гораздо меньше, чем «Барселона» своим.

По словам Рафаэля Эрнандеса в твиттере, Салах будет зарабатывать меньше, чем Пике по новому контракту.

Жорди Альба также получает вдвое больше, чем Энди Робертсон на «Энфилде».

«В ближайшие три года Салах заработает меньше, чем «Барселона» должна заплатить Пике. Господи...», — пишет болельщик.

«Агент Дембеле запросил 12 миллионов в год после уплаты налогов, это больше, чем зарплата Салаха после продления контракта с «Ливерпулем».

Лангле получает ту же зарплату, что и Вирджил Ван Дейк. Жорди Альбе платят в два раза больше, чем Робертсон зарабатывает в «Ливерпуле».