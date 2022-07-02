«Салах заработает меньше, чем «Барселона» должна заплатить Пике»: фаны «Барса» в шоке от зарплат в клубе

Есть мнение, что «Ливерпуль» платит своим игрокам гораздо меньше, чем «Барселона» своим.
По словам Рафаэля Эрнандеса в твиттере, Салах будет зарабатывать меньше, чем Пике по новому контракту.
Жорди Альба также получает вдвое больше, чем Энди Робертсон на «Энфилде».
«В ближайшие три года Салах заработает меньше, чем «Барселона» должна заплатить Пике. Господи...», — пишет болельщик.
«Агент Дембеле запросил 12 миллионов в год после уплаты налогов, это больше, чем зарплата Салаха после продления контракта с «Ливерпулем».
Лангле получает ту же зарплату, что и Вирджил Ван Дейк. Жорди Альбе платят в два раза больше, чем Робертсон зарабатывает в «Ливерпуле».
Тер Стегену платят почти в три раза больше, чем Алиссон зарабатывает в «Ливерпуле», и вдвое больше, чем Куртуа».
Salah will earn less in the next three years than what Barcelona have to pay Piqué. Jesus...— Rafael Hernández (@RafaelH117) July 1, 2022
Это правда, что «Барселона» платит самую высокую зарплату в Ла Лиге, все началось с правления Хосе Марии Бартомеу, который заключал огромные контракты.
Тем не менее «Барса» договаривалась о сокращении зарплат с большинством игроков. Так что, возможно, сейчас эти суммы не такие катастрофические.
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