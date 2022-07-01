Дембеле и еще 3 футболиста официально покинули «Барселону»

1 июля закончились соглашения с четырьмя игроками Блауграны.

Сегодня можно официально утверждать - контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» официально истек.

Однако это не обязательно означает, что француз покинет сине-гранатовых. Каталонцы могут подписать контракт с французом в ближайшие несколько дней или недель, если достигнут соглашения.

Накануне каталонский клуб выдвинул новое предложение по контракту для 25-летнего вингера, и оно было ниже предыдущего, которое было сделано в декабре, сообщала журналистка Марта Рамон в эфире программы El Barça juga a RAC1.

Дембеле это предложение отверг.

Клуб также покинули Адама Траоре , Люк де Йонг и Дани Алвес .

Адама уже воссоединился со своими товарищами из "Вулверхэмптона" - срок его аренды истек.

Люк вернулся в «Севилью» , а Дани Алвес пока остается свободным агентом.