Дани Алвес предложил свою кандидатуру «Специи» по электронной почте, но получил отказ

Сообщается, что Алвес по электронной почте отправил письмо итальянской «Специи». Дани предложил клубу свою кандидатуру, но получил отказ! Предложение было возвращено отправителю после сопоставления возраста и стоимости.

Бразилец покинул «Барселону» и теперь ищет новую команду. Как мы видим, с лигурийским клубом отношения не сложились. Алвесу необходимо найти новый клуб как можно скорее, чтобы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Главный тренер сборной Бразилии Тите сохранит в команде Дани, если 39-летний игрок найдет себе новый клуб.

Помимо «Специи», Алвес вел переговоры с «Фламенго» и «Флуминенсе», но бразильца не устроила предполагаемая зарплата.