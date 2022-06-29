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Дани Алвес предложил свою кандидатуру «Специи» по электронной почте, но получил отказ

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Сообщается, что Алвес по электронной почте отправил письмо итальянской «Специи». Дани предложил клубу свою кандидатуру, но получил отказ! Предложение было возвращено отправителю после сопоставления возраста и стоимости. 

Стала известна зарплата Дани Алвеса в «Барселоне». Спорт-Экспресс

Бразилец покинул «Барселону» и теперь ищет новую команду. Как мы видим, с лигурийским клубом отношения не сложились. Алвесу необходимо найти новый клуб как можно скорее, чтобы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Главный тренер сборной Бразилии Тите сохранит в команде Дани, если 39-летний игрок найдет себе новый клуб. 

Помимо «Специи», Алвес вел переговоры с «Фламенго» и «Флуминенсе», но бразильца не устроила предполагаемая зарплата.  

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