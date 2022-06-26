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Пять игроков, доставляющих головную боль Хави

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Барселона Барселона
Рей Манай Рей Манай
Иньяки Пенья Иньяки Пенья
Алекс Кольядо Алекс Кольядо
Франсишку Тринкау Франсишку Тринкау
Хави Хави
Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Футбол Футбол

Хави добился приличных результатов на посту главного тренера «Барселоны», однако этим летом у него есть много дел.

Работа тренера осложняется ошибками его предшественников, одной из основных проблем Хави на данный момент является плеяда игроков, которые должны вернуться в клуб из аренд.

Первыми на ум приходят Миралем Пьянич и Франсишку Тринкау, но не будем также забывать о Иньки Пенья, Алексе Кольядо и Рейе Манайе.

Пьянич недоволен своим положением в «Барселоне» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

По данным издания AS, Хави не рассчитывает ни на одного из этих игроков в долгосрочной перспективе, клуб сделает все возможное, чтобы этим летом вновь отдать их в аренду или вовсе продать, чтобы продолжить сокращение фонда заработной платы.

От Пьянича избавиться будет сложнее всего. Миралему 32 года, его контракт с «Барсой» заканчивается лишь через два года, и, скажем прямо, он мало кому нужен. 

Безусловно, это не вина Хави, но теперь это его проблема.

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