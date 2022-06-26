Пять игроков, доставляющих головную боль Хави

Хави добился приличных результатов на посту главного тренера «Барселоны», однако этим летом у него есть много дел.

Работа тренера осложняется ошибками его предшественников, одной из основных проблем Хави на данный момент является плеяда игроков, которые должны вернуться в клуб из аренд.

Первыми на ум приходят Миралем Пьянич и Франсишку Тринкау, но не будем также забывать о Иньки Пенья, Алексе Кольядо и Рейе Манайе.

По данным издания AS, Хави не рассчитывает ни на одного из этих игроков в долгосрочной перспективе, клуб сделает все возможное, чтобы этим летом вновь отдать их в аренду или вовсе продать, чтобы продолжить сокращение фонда заработной платы.

От Пьянича избавиться будет сложнее всего. Миралему 32 года, его контракт с «Барсой» заканчивается лишь через два года, и, скажем прямо, он мало кому нужен.

Безусловно, это не вина Хави, но теперь это его проблема.