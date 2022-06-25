Лучший состав «Барсы» после январского трансферного окна VS Команда мечты после летних трансферов

Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре прошлого года, в январе состоялось его первое трансферное окно на столь почетном посту.

Тогда Хави санкционировал трансферы четырех игроков: Ферран Торрес, Обамеянг, Адама Траоре и Дани Алвес прибыли на «Камп Ноу».

После закрытия зимнего трансферного окна лучший состав Хави выглядел вот как:

Время неумолимо бежит вперёд, уже наступило новое трансферное окно, трудно описать, как много слухов крутится вокруг трансферной кампании «Барселоны».

Сообщается, что Хави хочет усилить защиту, полузащиту и атаку команды, тренер готовится к тому, что клуб покинут важные игроки, например, Френки де Йонг.

Если «Барселоне» удастся приобрести всех игроков, которых Хави хочет видеть в своей команде, состав каталонцев может выглядеть таким образом:

Какой из составов, по вашему мнению, сильнее? Делитесь мнением в комментариях!