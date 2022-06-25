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Лучший состав «Барсы» после январского трансферного окна VS Команда мечты после летних трансферов

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Барселона Барселона
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Дани Алвес Дани Алвес
Хави Хави
Ферран Торрес Ферран Торрес
Адама Траоре Адама Траоре
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол Футбол

Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре прошлого года, в январе состоялось его первое трансферное окно на столь почетном посту. 

Тогда Хави санкционировал трансферы четырех игроков: Ферран Торрес, Обамеянг, Адама Траоре и Дани Алвес прибыли на «Камп Ноу».

После закрытия зимнего трансферного окна лучший состав Хави выглядел вот как:

Время неумолимо бежит вперёд, уже наступило новое трансферное окно, трудно описать, как много слухов крутится вокруг трансферной кампании «Барселоны». 

Сообщается, что Хави хочет усилить защиту, полузащиту и атаку команды, тренер готовится к тому, что клуб покинут важные игроки, например, Френки де Йонг.

Если «Барселоне» удастся приобрести всех игроков, которых Хави хочет видеть в своей команде, состав каталонцев может выглядеть таким образом: 

Какой из составов, по вашему мнению, сильнее? Делитесь мнением в комментариях!

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